لافروف: الولايات المتحدة لن تكبح جماح إسرائيل فى غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكبح جماح اسرائيل في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، أن الولايات المتحدة لا تريد كبح إنهاء القصف الإسرائيلي المستمر في غزة.

اقتراحات روسيا في مجلس الأمن

واقترحت روسيا عدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق النار للصراع الشامل الذي اندلع بين الجيش الإسرائيلي وحماس في 7 أكتوبر.

وعندما طُلب منه التعليق على سبب اعتقاده بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرارات، أشار لافروف إلى أن واشنطن "تتسم بالأيديولوجية إلى حد كبير".

وقال: “أي شيء يأتي من روسيا يُنظر إليه على أنه عمل عدائي، ولكن من حيث الجوهر ومن الناحية العملية، لا تريد واشنطن تقييد أيدي إسرائيل”.

وبعد أن قتلت إسرائيل 1150 فلسطينيًا، من بينهم 4000 طفل بعد ثلاثة أسابيع فقط من الحرب، ما زالت واشنطن تصر على أنها لا تحاول فرض حدود على تل أفيس في تنفيذها للحرب، وفي الوقت نفسه، واصلت الولايات المتحدة تسريع وتيرة المساعدات العسكرية التي كانت إسرائيل في أمس الحاجة إليها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نحن لا نرسم خطوطًا حمراء لإسرائيل".

في الأسبوع الماضي، مع وصول عدد القتلى إلى أكثر من 10000 فلسطيني، أفاد موقع أكسيوس بأنه تحت ضغط من واشنطن، وافقت إسرائيل على بدء "هدنة إنسانية تكتيكية ومحلية"، لكن الولايات المتحدة أوضحت أن الطلب لم يكن يهدف إلى إجبار الإسرائيليين على الاستسلام. وقف إطلاق النار.

وأوضح أنه نتيجة للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، من إنشاء مستوطنات غير معترف بها قانونيًا من قبل أي دولة في العالم، لم يتبق سوى القليل من الأراضي التي يجب إنشاء دولة فلسطينية فيها، منوهًا بأنه حتى الولايات المتحدة أدانت مثل هذه التصرفات من جانب إسرائيل، لذلك هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.