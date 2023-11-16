ديفيد كاميرون: دعم أوكرانيا ضد روسيا أمر حيوى

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه يرى أن دعم أوكرانيا ضد روسيا أمر حيوى، معربا عن سعادته باختيار أوكرانيا لتكون أول دولة يزورها بعد توليه منصبه.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، قال كاميرون إنه أوضح أن المملكة المتحدة وشركائها سيدعمون أوكرانيا وشعبها طالما احتاجوا لتحقيق النصر، وذلك خلال مناقشاته الأولى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب توليه مهام منصبه الجديد.

وأضاف كاميرون: "مع اقتراب فصل الشتاء، نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في مقاومته للغزو غير القانوني. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنوا من دفع روسيا إلى التراجع في البحر الأسود وفتحوا طرق التجارة البحرية الحيوية للاقتصاد الأوكراني والإمدادات الغذائية العالمية".

انضمام أوكرانيا من خلال إزالة الحاجة إلى خطة عمل العضوية

كما ناقش كاميرون أيضا تطلعات أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا، قائلا إن المملكة المتحدة واضحة في أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو داخل الناتو، وهي تعمل مع الحلفاء لتمهيد الطريق أمام انضمام أوكرانيا من خلال إزالة الحاجة إلى خطة عمل العضوية.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذ تعهدت بتقديم 4.6 مليار جنيه إسترليني للدولة حتى الآن، وأعلنت مؤخرا عن حزمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تطهير حقول الألغام وصيانة مركباتها ودعم التحصينات الدفاعية لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

على الجانب الآخر، أكد وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، أن خطة الحكومة البديلة بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا "جاهزة".

جاء ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن محاولة أخيرة لإنقاذ سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك عقب الحكم الذي أصدرته - أمس الأربعاء - المحكمة البريطانية العليا بشأن عدم قانونية هذه الخطة.

وأوضح كليفرلي - بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم - أن خطة الحكومة البريطانية البديلة لبدء مشروع رواندا "جاهزة إلى حد كبير"، غير أنه بسؤاله عن الموعد الذي ستغادر فيه الرحلات الأولى لترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا، رفض الالتزام بموعد محدد لبدء إقلاع هذه الرحلات، قائلا: "لا أريد اختيار موعد لا أستطيع من خلاله إعطاء هذه الدرجة من اليقين".

وكان سوناك قد قال - في وقت سابق - إنه لا يوافق على قرار المحكمة البريطانية العليا بعدم قانونية خطة حكومته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكنه "يحترمه ويتقبله"، وتعهد بالمضي قدما في وضع اللمسات الأخيرة على "معاهدة جديدة" مع رواندا لمعالجة هذه المخاوف، مشيرا إلى أنه سيطرح تشريع الطوارئ على البرلمان لتصنيف رواندا دولة آمنة لإنهاء "دوامة" الطعون القانونية.