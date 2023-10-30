وزير الخارجية البريطانى: نحتاج إلى زيادة المساعدات التى تصل غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إننا نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وأكد وزير الخارجية البريطاني: نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تصل إلى غزة.

وفي سياق متصل، خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا السبت الماضي، وسط تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة في هجمات مكثفة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين 2.3 مليون نسمة وبين العالم الخارجي إلى حد كبير.

وقالت الأمم المتحدة: إن هذه الخطوة ستمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين، مع استمرار تل أبيب في شن غارات جوية على المنطقة الممتدة على مسافة 25 ميلًا.