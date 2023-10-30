الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: القانون الدولى يلزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم الاحتلال بغزة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية الحالية وقف العـدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كل الممرات الآمنة لإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المنكوبين في غزة.

 

وأضاف "الهباش"، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية: "شعبنا في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وقصف مدفعي بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من إعادة التركيز على أسباب الصراع التي أهمها عدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا".


وتابع: "لا يوجد أي ضغط سياسي على إسـرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة تحت حماية الولايات المتحدة، أمريكا تمنح إسـرائيل الضوء الأخضر لإكمال حربها العدوانية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

 

وشدد على أن القانون الدولي يلزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

غزة العدوان الإسرائيلى وقف العدوان الإسرائيلي مستشار الرئيس الفلسطيني يصال الاحتياجات الإنسانية المنكوبين

مواد متعلقة

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: طواقم الإسعاف يتعرضون للاستهداف من الاحتلال

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السورى

هائل الفاهوم: تونس تقوم بتدريس تاريخ القضية الفلسطينية لكل المراحل التعليمية

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مئات العائلات انتقلت لجنوب غزة بحثًا عن الأمان

"القاهرة الإخبارية": 40 صاروخًا تستهدف نتيفوت وناحل عوز وغلاف غزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة سقوط صاروخ الاحتلال على مبنى سكنى فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": وصول 60 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى عبر منفذ رفح

"بالروح والدم نفديك يا أقصى".. وقفة أمام السفارة الإسرائيلية فى أنقرة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

تأجيل محاكمة عامل متهم بـ"التحرش" بسيدة أجنبية فى النزهة لـ2 نوفمبر

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

دعم الصناعة في زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة