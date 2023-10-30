الهباش: القانون الدولى يلزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم الاحتلال بغزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية الحالية وقف العـدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كل الممرات الآمنة لإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المنكوبين في غزة.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية: "شعبنا في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وقصف مدفعي بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من إعادة التركيز على أسباب الصراع التي أهمها عدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا".



وتابع: "لا يوجد أي ضغط سياسي على إسـرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة تحت حماية الولايات المتحدة، أمريكا تمنح إسـرائيل الضوء الأخضر لإكمال حربها العدوانية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وشدد على أن القانون الدولي يلزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.