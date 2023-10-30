مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: طواقم الإسعاف يتعرضون للاستهداف من الاحتلال

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المدفعية الإسرائيلية وطائرات الاحتلال، تستهدف المناطق الشرقية والشمالية لغزة مما يصعب عمل طواقم الإسعاف.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، طواقم الإسعاف والدفاع المدني يعملون في خطر كبير ويتعرضون للاستهداف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة.

حالات كثيرة مصابة بحروق شديدة إثر استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا

ولفت مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن وجود حالات كثيرة وصلت إلى المستشفيات مصابة بحروق شديدة إثر استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا.

وكان الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قد أشاد بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن، والتسلسل التاريخي للأحداث، مؤكدًا أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وانتهاكاته المتواصلة لحقوق شعبنا أديا إلى ما وصلنا إليه الآن.

وأوضح "الشوا"، أن جوتيريش تعرض لهجوم بسبب تحدثه عن الحقيقة فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وربطه بين الضفة الغربية وغزة والقدس، مشيرًا إلى أنه أمر بالغ الأهمية، لأن الانتهاكات مستمرة بدون المحاسبة أو المساءلة التي يجب أن تكون.