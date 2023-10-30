"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة سقوط صاروخ الاحتلال على مبنى سكنى فى غزة (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الاحتلال الإسرائيلي على أحد المباني السكنية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب من الصحفيين مغادرة حدود قطاع غزة فورًا.

آليات إسرائيلية توغلت بريًا في القطاع لكيلومترين تقريبًا

كما أفادت القناة، بأن آليات إسرائيلية توغلت بريًا في القطاع لكيلومترين تقريبًا، ونقلت القناة عن إعلام فلسطيني، أن شابًا استشهد إثر اقتحام ‏الاحتلال مدينة جنين، كما أفاد بأن قصفا عنـيفا يستهدف تل الهوى وحي الزيتون في غزة.