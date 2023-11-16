وصول 14 مصابًا وتجهيز 100 شاحنة.. آخر المستجدات من معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تجهيز 100 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها قطاع غزة، لافتا إلى أنه هناك أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى رفح.

وأوضح مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن سيارات الإسعاف المصرية تواصل جهودها لنقل المصابين من غزة، مشيرًا إلى وصول 14 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر.