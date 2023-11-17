الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة عن التطريز

سامي فوزي
سامي فوزي

تبدأ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الجمعة، أحدث أ نشطتها، وينظم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة عن التطريز، وذلك بداية من اليوم الجمعة وغدا السبت 17 و 18 نوفمبر الجاري كجزء اول.

ثم تعود للجزء الثاني خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين الرابع والخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 الورشة تهدف للتعريف بمبادئ فن التطريز

تقدم الورشة المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف على مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة علي التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

 اجتماع للصلاة والعبادة لأجل مصر

من جهة أخرى، نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع للصلاة والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 

وقال رئيس الأساقفة في كلمتهِ، نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، إذ يؤكد  الله لنا أنه يعطينا أفضل مما نتوقع أو نفتكر عندما نتحد بهِ. 

واستكمل رئيس الأساقفة: أن وعد الله لنا ونحن نصلي اليوم من أجل مصر، هو وعد الاستجابة لكل ما نطلبهُ في الصلاة، إذ يقول الكتاب "إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كَلاَمِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ." (يو 15: 7).

وأكد القس مودي فيليب راعي الكنيسة الرسولية بجزيرة بدران في كلمتهِ: أن كل اجتماع للكنيسة هو عيد، إذ نحن كنيسة مقدسة واحدة جامعة رسولية، مضيفاً أن يضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهِ. 

وأضاف القس سامح حنا راعي كنيسة قصر الدوبارة، إن هدف الرب هو أن الكنيسة تكون مثمرة، حيث نحتاج أن نقدم توبة للرب لكي نتمم رسالة المسيح في حياتنا.

وصلى الأسقف عادل هارون أسقف كنيسة نهضة القداسة، من أجل البلاد والمنطقة المحيطة بها، أن يعطي الرب السلام ويوقف كل شر، مستكملاً نحتاج أن نقف رجلاً واحداً من أجل بلدنا و كنيستنا.

واستكمل القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، الصلاة من أجل أن يعطي الله لنا البصيرة ويفتح قلوبنا لكي تمتلئ حياتنا بالنعمة.

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