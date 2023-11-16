رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يفتتح الأسبوع الاقتصادى لدول حوض البحر المتوسط

افتتح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، الأسبوع الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط النسخة السابعة عشرة المنعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا بصفته رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط ضمن الوفد المشارك من الغرفة التجارية.

وضم الوفد المشارك كلًا من: المهندس شريف الجزيري عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية ورئيس لجنة البيئة باتحاد غرف البحر المتوسط، والدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، وريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية وعضو الاتحاد العالمي للغرف التجارية، والتي أدارت جلسة حوار في اجتماع لجنة سيدات أعمال دول البحر المتوسط تحت عنوان "التنسيق والتعاون المستدام بين رائدات الأعمال".