غرفة عمليات "تموين الإسكندرية" تتابع الالتزام بأسعار الوقود

أجرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، جولات مرورية لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية، بمحطات تموين الوقود.

أصدرت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة بجميع مديرى الإدارات ورؤساء الرقابة والمفتشين بكل من: (التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزه - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) وبمتابعة جمال عمار وكيل المديرية بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية.

وشدد مدير مديرية التموين، على التأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن كما يلى:

اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3نوفمبر 2023 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الأسعار كالتالي.

-بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر

-بنزين 92.. 11.50 جنيه لتر

-بنزين 80... 10 جنيهات لتر

-غاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر

- تثبيت سعر السولار 8.25

-الكيروسين 8.25

-تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.

-تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

كما تتابع غرفة عمليات المديرية الموقف أولا بأول، ولا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك سعر البنزين، اعتبارًا من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شاملا الضريبة على القيمة المضافة، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع تحريك أسعار الوقود

غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع تحريك أسعار الوقود

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