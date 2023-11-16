رغم الانفصال.. لماذا تحتفظ هنا الزاهد بصورها الرومانسية مع أحمد فهمي؟

تصدر الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد عمليات البحث عبر "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدها أعلنت الأخيرة انفصالـهما بعد 4 سنوات من الزواج، وذلك من خلال ستوري نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ورغم إعلانهما الانفصال إلا أنهما احتفظا بالصور الرومانسية التي جمعت بينهما منذ زواجهما والصور الممتلئة بالتفاصيل من بينها شهر العسل، ولحظات العمل التي جمعتهما، حيث اشترك الثنائي في أكثر من 3 أعمال فنية بينها فيلم ومسلسل.

قصة حب “فهمي والزاهد" كانت ملهمة للجميع، فقد عرف أغلب الوسط الفني بتفاصيل قصة الحب التي عاشها الثنائي، وكيف تأثرت حياة "فهمي" بزواجه من "هنا" ليصبح اجتماعيًا ومحب للجمهور بشكل أكبر، إلا أنه وبعد 4 سنوات انتهت القصة بالانفصال، لتنشر هنا الزاهد ستوري لتنتهي القصة بمنشور للفنانة هنا الزاهد، قائلًة: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وعلم "الدستور" من مصادره أن الثنائي اتفقا أن ينفصلا رسميًا إلا أنهما يظل يجمع بينهما الصداقة، وتبادل الزيارات، خاصًة أن الفنانة هنا الزاهد قلبها متعلق بالكلب الخاص بزوجها السابق، لذا ظل الثنائي محتفظ بالصور الرومانسية التي جمعت بينهما عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

كانت هنا الزاهد، قد كتبت قبل أيام، عبر حسابها على انستجرام: «يا رب حقيقي إحنا في أيام صعبة جدًا، حقيقي إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية، أنا الأيام دي بتعلمني أن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة، لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته يا رب يا رحيم».

خلاف أسري بين الفنانة هنا الزاهد وشقيق زوجها الفنان كريم فهمي

وفي الأيام الماضية، صدرت الكثير من الأحاديث عن وجود خلاف أسري بين الفنانة هنا الزاهد وشقيق زوجها الفنان كريم فهمي، وكتب الأخير منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم على أصلهم وشفتهم في البداية قبل ما ينضفوا ويتطوروا وخصوصًا لو ده كان على إيدك".