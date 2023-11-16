الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أستاذ كوري وزوجته ينهيان أزمة قسم اللغة الكورية بـ"ألسن أسوان"

المحاضرات
المحاضرات

أعلن الدكتور أمين صلاح الدين، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، عن انتظام الدراسة بمختلف الأقسام وخاصة قسم اللغة الكورية، منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد أن أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية، وهما الدكتور لى وون سو، وحرمه خبيرة اللغة الكورية يوون يونج. 

انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية بألسن أسوان

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن الجانب التطبيقي في المواد يقوم به أعضاء الهيئة المعاونة من داخل القسم.

ويتابع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بشكل يومي، انتظام الدراسة بالكلية من خلال زيارة الكلية والتواصل مع وكيل الكلية لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية داخل كلية الألسن والعمل علي تيسير اي معوقات  تواجه الطلاب. 

كما تجري الدراسة بقسم اللغة الكورية عبر “أونلاين” لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية والرسمية واستخراج الموافقات اللازمة لحين قدومهم إلى أسوان أوائل شهر ديسمبر المقبل. 

وعبر الطلاب عن سعادتهم بتفعيل الدراسة بقسم اللغة الكورية.

وفى سياق آخر، كان قد قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بقيادة الدكتورة إيمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة في كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم وشرابات، في إطار لطرح أفكار جديدة في ظل إرتفاع أسعار الخامات الفنية.

الاستاذ الكوري
الاستاذ الكوري
محاضرات اونلاين
محاضرات اونلاين
جامعة أسوان كلية الالسن كوريا الجنوبية أعضاء هيئة التدريس انتظام الدراسة الأون لاين

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