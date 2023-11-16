دراسة: الصيام لمدة 14 ساعة يحسّن الجوع والمزاج والنوم

يرتبط تناول الطعام خلال فترة 10 ساعات بزيادة الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، إضافة إلى انخفاض الشهية، وفقًا للنتائج الحديثة التي توصلت إليها أكبر دراسة بحثية مجتمعية من نوعها في المملكة المتحدة

ووفقًا لما تم نشره عبر موقع hindustantimes يعد الصيام المتقطع (IF)، أو الحد من استهلاك وجبتك في إطار زمني محدد، طريقة شائعة لفقدان الوزن، مع نافذة مدتها عشر ساعات، يمكنك تحديد جدول تناول الطعام اليومي الخاص بك إلى 10 ساعات والصيام لمدة 14 ساعة المتبقية.

على سبيل المثال، إذا تناولت أول لقمة في الساعة 9 صباحًا، فيجب أن تنتهي بحلول الساعة 7 مساءً.

أولئك الذين كانوا متسقين مع نافذة تناول الطعام الخاصة بهم حصلوا على فوائد أكبر من أولئك الذين قاموا بتنويع نافذة تناول الطعام الخاصة بهم يومًا بعد يوم.

على الرغم من حقيقة أن بعض دعاة الصيام المتقطع يروجون في كثير من الأحيان لفترات تقييدية لتناول الطعام لا تزيد عن ست ساعات، إلا أن البيانات المقدمة في الملخص تشير إلى أن تناول الطعام خلال فترة أقل تقييدًا مدتها عشر ساعات له آثار صحية مفيدة مثل التغيرات في المزاج والطاقة والشهية.

وقالت الدكتورة سارة بيري من جامعة كينجز كوليدج في لندن : "هذه أكبر دراسة خارج العيادة الخاضعة للرقابة الصارمة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة العالم الحقيقي. والأمر المثير حقًا هو أن النتائج تظهر "أنك لا تحتاج إلى أن تكون مقيدًا للغاية لرؤية نتائج إيجابية. إن نافذة تناول الطعام لمدة عشر ساعات، والتي كان من الممكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس، أدت إلى تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والجوع. وجدنا لأول مرة أن أولئك الذين مارسوا تقييدًا بالوقت تناول الطعام، ولكن لم يكن متسقًا يومًا بعد يوم، لم يكن له نفس التأثيرات الصحية الإيجابية مثل أولئك الذين كانوا يلتزمون به يوميًا".

ورأى المشاركون الذين لديهم نافذة أطول لتناول الطعام قبل التدخل فائدة أكبر لصحتهم.

وقالت كيت بيرمنجهام، الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كينجز كوليدج لندن وZOE: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تتناول بها الطعام. لا يقتصر التأثير الصحي للطعام على ما تأكله فحسب، بل أيضًا على الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك، كما أن نافذة تناول الطعام هي سلوك غذائي مهم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة. تظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت. سيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على نافذة مدتها عشر ساعات.