الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات فى البدرشين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتجارة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البدرشين.

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وجاء بأوراق القضية التي حملت "12844 لسنة 2023- جنايات البدرشين المقيدة برقم 2375 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة" أن المتهم "ع.ل.إ"، 23 سنة، سائق، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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