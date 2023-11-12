الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

البلوجر سلمى الشيمي
البلوجر سلمى الشيمي

سددت البلوجر سلمى الشيمي 100 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة عليها من قبل المحكمة في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية والمجتمع استعدادًا لخروجها.

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية بإلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، وتغريمها 100 ألف جنيه فقط في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.

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اعترافات سلمى الشيمي جاءت مفاجأة، حيث قالت إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى أي مشكلة في المحتوى الذي تقدمه.

وأشارت إلى أن اسمها سلمى كرم عبدالمنعم، 29 عامًا، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

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