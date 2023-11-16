الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

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السجن 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالمواد المخدرة ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات.

السجن 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالمواد المخدرة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر 4 عام 2023 والمتهم فيها عادل اسامه محمدي علي عزام، حيث احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش،وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للميثا فيتامين، وأحرز كترا.

وشهد أحمد أبو بكر عبده نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم ابصر المتهم ممسكا بيده سلاحا أبيضا كتر، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه والسلاح من يده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 10 أكياس لنبات الحشيش المخدر و15 كيسا لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهه أقر بإحراز ها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 15 كيسا لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعشرة أكياس لأجزاء نباتية خضراء لنبات الحشيش، وتحوي المادة الفعاله للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

10 كيلو جرام من مخدر الحشيش بورسعيد جنايات حكم سجن

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