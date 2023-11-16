الزراعة تتابع زراعات حقول القمح فى محافظات الفيوم وقنا والأقصر

قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بجولة في محافظات الفيوم وقنا والأقصر لمتابعة زراعة محصول القمح ومتابعة حالة الإنبات لحقول الإكثار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولة جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جميع المحافظات وخاصة مع بداية موسم زراعة القمح.

كما أوضحت الوزارة أن زراعة المحصول كانت بنسبة 100% للأصناف المنزرعة في هذه المحافظات طبقًا للخريطة الصنفية والتقاوى المعتمدة.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرًا لبدء موسم الزراعة، لأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.



وكان قد شدد كذلك على التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.