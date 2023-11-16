الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ديموقراطيون في رسالة لـ"بايدن": إسرائيل قتلت أكثر من 11 ألف فلسطيني

بايدن
بايدن

وقع عشرات المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، على رسالة تحث الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في الرسالة - التي وقعها النواب ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك، وبيتي ماكولوم من مينيسوتا، ومارك بوكان من ويسكونسن و21 آخرين، كثير منهم أعضاء في التجمع التقدمي بالكونجرس، أن المشرعين يشعرون بالقلق إزاء الحرب المكثفة في  غزة، "لا سيما الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومخاوفنا من أنه بدون وقف فوري للأعمال العدائية وإقامة وقف إطلاق نار ثنائي قوي، فإن هذه الحرب ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

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رسالة الديموقراطيون إلى بايدن

وكتب الديمقراطيون: "نكتب إليكم لحثكم على توضيح أهدافكم الاستراتيجية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، نحن نفهم أن الإدارة لديها مخاوف جدية فيما يتعلق بأهداف وعواقب هجوم بري واسع النطاق، ونحن نحثكم على الضغط على هذه القضية مباشرة."

وكتب المشرعون الديمقراطيون في رسالتهم: “نؤكد من جديد إدانتنا القاطعة لهجمات حماس على إسرائيل التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي قتلت فيها حماس أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي، واحتجزت أكثر من 200 رهينة”.

وأضافوا: "إننا نشارك أيضًا المخاوف الشديدة بشأن الرد الإسرائيلي المستمر، والذي قتلت فيه قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11.078 فلسطينيًا، نصفهم تقريبًا من الأطفال".

وتابعوا: “نشكر الرئيس على دعوته إلى وقف إنساني حتى تتدفق المساعدات الإنسانية وتبدأ الدبلوماسية. ومع ذلك، ونظراً للافتقار الحالي إلى خطة استراتيجية واضحة وواضحة، فإننا نشجع على مضاعفة الجهود لتحقيق التهدئة السريعة من خلال وقف إطلاق النار والمشاركة الإقليمية القوية التي تشمل المنظمات الإنسانية الدولية".

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استهداف مستشفى الشفاء 

وجاءت رسالتهم في الوقت الذي وسعت فيه إسرائيل هجومها البري في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، حيث شن جيش الاحتلال غارة على مستشفى الشفاء، المستشفى الرئيسي في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه "عملية مستهدفة" ضد حماس.

وفي استطلاع جديد، قال حوالي 68% من المشاركين إنهم يتفقون مع عبارة "يجب على إسرائيل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار وتحاول التفاوض".

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