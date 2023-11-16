اليوم.. مصر وألمانيا فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة.. والسيدات يواجهن كندا

يلتقى اليوم منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال فى الدور قبل النهائى مع المنتخب الألماني فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، والتى تستمر حتى بعد غد السبت.

وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024، ويحتاج منتخبنا للفوز فى هذا اللقاء لاستمرار مسيرته نحو الوقوف على منصات التتويج، بعد أن تأهل لهذا الدور بعد الفوز على العراق ورواندا واليابان على الترتيب بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط دون رد، فى الوقت الذى تأهل المنتخب الألمانى بعد الفوز على المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويلعب اليوم فى منافسات الرجال منتخب رواندا مع الجزائر، والهند مع فرنسا، وبريطانيا مع رواندا، والعراق مع الصين، واليابان مع البرازيل، وإيران مع أوكرانيا، وفى منافسات السيدات يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره الكندى، كما يلعب المنتخب الأوكرانى مع نظيره الصينى، وألمانيا مع سلوفينيا، ورواندا مع البرازيل.

وأسفرت نتائج أمس فى منافسات الرجال عن فوز بريطانيا على الجزائر، وإيران على العراق، ورواندا على فرنسا، بنتيجة 3/0، فى حين فاز منتخبى أوكرانيا وألمانيا على الصين والبرازيل على الترتيب بنتيجة 3/1، وفى منافسات السيدات فازت الصين على المانيا، والبرازيل على أوكرانيا، وكندا على هولندا بثلاثة أشواط نظيفة، ومصر على منغوليا 3/1.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان ، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.