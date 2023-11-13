الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات كندا يتفوقن على البرازيل في مونديال الطائرة البارالمبية

الطائرة
الطائرة

حققت سيدات منتخب كندا الفوز على البرازيل، فيما فازت ألمانيا على منغوليا بينما حقق منتخب سلوفينيا الفوز على هولندا في الدور الأول من منافسات السيدات من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في الفترة من 11 - 18 نوفمبر الجاري.

وفازت كندا على البرازيل بنتيجة الأشواط 3-1 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-15 والشوط الثاني 25-21 والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

كما فازت سيدات منتخب ألمانيا الفوز على منغوليا بنتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-13 والشوط الثاني 25-13 والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

كما حققت سيدات منتخب سلوفينيا الفوز على هولندا جاءت نتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 13-25 والشوط الثاني 16-25 والشوط الثالث بنتيجة 13-25.

وتمكنت سيدات منتخب رواندا الفوز على منتخب مصر بثلاثية نظيفة دون رد، حيث شهد اللقاء حضور القنصل والملحق العسكري لدولة رواندا لمؤازرة منتخب بلدهم خلال منافسات البطولة.

ويلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية سيدات مع نظيره منتخب ألمانيا غدا الثلاثاء في العاشرة صباحاً.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

يشارك في البطولة 19 دولة هى الجزائر، البرازيل، كندا، الكونغو، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الهند، إيران، اليابان، نيجيريا، رواندا، الصين، أوكرانيا، أمريكا، منغوليا، هولندا، وسلوفينيا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ونظم البطولة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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