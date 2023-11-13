سيدات مصر يخسرن من رواندا والصين فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

خسر منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للسيدات بثلاثة أشواط دون رد من نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تستمر حتى السبت المقبل ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

يأتي ذلك في وقت خسر فيه المنتخب الوطني من نظيره الصينى بطل العالم ثلاثة أشواط دون رد فى لقائه الثانى الذى أقيم اليوم أيضًا.

وأسفرت بقية مباريات السيدات عن فوز سلوفينيا على هولندا 3/0 ، والبرازيل على كندا 1/3 ، وألمانيا على منغوليا 3/0 ، وفى منافسات الرجال فاز المنتخب الإيرانى على اليابان 3/0 ، والصين على البرازيل 3/1 ، وفرنسا على بريطانيا بنفس النتيجة ، والمانيا على أوكرانيا 3/0 .

وتدرب مساء اليوم منتخبنا الوطنى للرجال تحت قيادة اللواء أيمن العفيفى المدير الفنى على ملعب الصالة الرئيسية التى تقام عليها المنافسات، استعدادا للقاء المنتخب الرواندى فى ثان مبارباته فى بطولة العالم بعد أن حقق فوزا سهلا على المنتخب العراقي فى مباراة الإفتتاح بثلاثة أشواط نظيفة 25/17 ،25/11 ،25/23 .

ويضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

ويشارك في البطولة 17 دولة هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .