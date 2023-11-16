تقوده ربة منزل.. إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة للشروع في سرقة مجوهرات بكرداسة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تقوده ربة منزل للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من العاملين بمحل مصوغات بكرداسة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان قيام المتهمين بوقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت التحقيقات، عن قيام سيدة بالتواصل مع صاحب محل مشغولات ذهبية عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلبت قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بمسكنها، فقام بإرسال عاملين بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية، وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهما، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية، ولم يتمكن الثانى من ذلك، فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلين، مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ساعة اليد والهاتف المستولى عليهما، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.