الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه في التجمع للجنايات

متهم
متهم

أحالت  نيابة القاهرة الجديدة، متهما شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلى محكمة الجنايات 

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد.ع" وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه " إبراهيم.م " بالطريق العام.

 تفاصيل التحقيقات

 وأوضحت التحقيقات  أن ذلك حدث حال احرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه علي جانبه، مهددا اياه وتمكن بتلك القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، إلا أنه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه 

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية 

شهادة الشهود

الشاهد الأول المجني عليه، شهد أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب، وأثناء ذلك جرى خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة، فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه 

الشاهد الثاني ضابط بقسم شرطة التجمع، شهد أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متحفظا عليه من قبل الأهالي محرزا للسلاح الأبيض وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة

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