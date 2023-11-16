الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ‏61088 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏61088 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، إنه «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (‏61088 ) مخالفة مرورية متنوعة».

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لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا

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حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

- 14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 310 مخالفات سير بدون تراخيص.

- 139 مخالفة دراجة نارية.

-1376 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-15 مخالفة موقف عشوائى.

 

- 11 مخالفة شروط التراخيص.

 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

شرطة المرور 61088 مخالفة الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية

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