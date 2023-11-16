روسيا: التصريحات الأمريكية حول القضية الفلسطينية "تشويه للمفاهيم"

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من المسئولين الآخرين حول الحاجة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هو تشويه للمفاهيم، حيث إنه لا يوجد أي نقاش عملي حول كيفية تحقيق هذه النتيجة تحديدًا.

وقالت زاخاروفا - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، إن "تشويه المفاهيم يتضمن النظر إلى حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من أي مناقشة جادة لمشكلات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين، ومنع أنشطة صيغة اللجنة الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمكونة من وسطاء دوليين، هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

الخارجية الروسية: التصريحات الأمريكية حول القضية الفلسطينية "تشويه للمفاهيم"

وأضافت أن إدارة بايدن لم تتعامل بجدية مع الشرق الأوسط ومشكلته المركزية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واختارت (واشنطن) اتباع طريق الترويج لاتفاقيات تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية مع تجاهل القضية الفلسطينية بشكل كامل، لافتة إلى أن الأزمة أثبتت مرة أخرى خلل المحاولات الأمريكية لاحتكار وظائف الوساطة في مجال التسوية في الشرق الأوسط واستحالة تغلبها بمفردها على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي طال أمده.

شويه المفاهيم يتضمن النظر إلى حقيقة انسحاب الولايات المتحدة

وأوضحت أن جهود الدبلوماسية الروسية تهدف إلى إطلاق تسوية فلسطينية إسرائيلية كاملة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإطار القوانين المعترف بها دوليًا، والتي تعترف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة إقليميًا ضمن حدود عام 1967 تعيش في أمن وسلام مع إسرائيل، إلى جانب حل المشكلات الملحة المتعلقة بضرورة إنهاء الحرب في غزة وما حولها وتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الرهائن وإجلاء المواطنين الروس.