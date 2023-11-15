الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: مستعدون للعمل مع طاجيكستان لمواجهة التهديدات

روسيا وطاجيكستان
روسيا وطاجيكستان

أكد سفير روسيا لدى طاجيكستان سيميون جريجورييف، تقدير بلاده الكبير لعمل السلطات الطاجيكية لقطع إمدادات المخدرات من أفغانستان ومراقبة الوضع في ذلك البلد، مُعربًا عن استعداد موسكو للعمل مع دوشانبي في إطار منظمة شنجهاي للتعاون لإيجاد أساليب جديدة لمواجهة مثل هذه التهديدات.


وقال جريجورييف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا نقدر بشدة عمل الجانب الطاجيكي في مراقبة الوضع في أفغانستان المجاورة، والجهود الوطنية لمنع تدفق الأيديولوجية المتطرفة ومكافحة تهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية، ونحن على استعداد للتعاون مع دوشانبي على منصة منظمة شنجهاي للتعاون للعثور على آليات فعالة جديدة لمواجهة التهديدات في هذا الاتجاه".


وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعم أيضًا المبادرات الأخرى للرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في منظمة شنجهاي للتعاون، وقال: "أود أن أشير إلى كلمات الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن التي أكد فيها أن منطقة آسيا الوسطى هي التي ينبغي أن تظل جوهر منظمة شنجهاي للتعاون، وأن بلاده مستعدة للعمل على حل مشكلات المنظمة التي تهم الدول الخمس".


جدير بالذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 يونيو 2001 في شنجهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

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