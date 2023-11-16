وزارة الرياضة توافق على طلب برلمانية لتطوير مركز شباب الحرية بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الموافقة على الطلب المقدم منها لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، لدعم مركز شباب الحرية بمحافظة الإسكندرية، في تأدية دوره لإقامة الأنشطة الرياضية وتلبية احتياجاته، وحتى يصبح ضمن المراكز المجتمعية الخدمية التي تخاطب كافة أطياف المجتمع.

إحلال خماسي مركز شباب الحرية



وأشارت إلى أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على إحلال خماسي مركز شباب الحرية، متقدمة بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على سرعة الاستجابة من أجل ممارسة الشباب للرياضة والأنشطة المختلفة.

ولفتت "هلالي"، إلى مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا للغاية في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي، ما يجعل تطويرها مهم لجذب أكبر عدد من المواطنين للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بها مراكز شباب تلك المحافظات، مشيرة إلى أن عوائد ذلك سيكون له مردوده الايجابي في خدمة صالح أبناء مصر وخدمة الأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصري، بالمساهمة في تنمية النشء والطلائع بها.



وأضافت أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت مجهودات لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، ليختلف الوضع كليا قبل 2014، إذ وصلا التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى 2023، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة.

وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي لتمكين الشباب على كافة الأصعدة ومن بينها العمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية رغم التحديات العالمية.