الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوزيبى كونتى يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي

دعا الرئيس السياسي لحركة «خمس نجوم» المعارضة الإيطالية، جوزيبي كونتي، الحكومة الإيطالية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، وتعليق مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى «إسرائيل» بشكل موقت.

وقال خلال معرض رده على وزير الخارجية أنطونيو تاياني في جلسة الأربعاء بمجلس النواب: «نحن بحاجة لوقائع، وعليكم امتلاك القوة والتصميم الكافيين لتعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، ولو موقتا».

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن حكومته كانت فعلت ذلك «مع دول أخرى في صراعات أخرى»، في إشارة إلى الحرب في اليمن، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وخاطب تاياني: «هل تعرف ما هو المطلوب لهذا الإجراء؟ شيء واحد: الشجاعة التي تنقصكم. عليكم أن تثبتوا حقا أنكم تريدون وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين في قطاع غزة».

ورأى كونتي أن «الوطنيين الحقيقيين هم أولئك الذي يحترمون الدستور الإيطالي الذي ينبذ الحرب، وليس من يوجهون أنظارهم إلى الجانب الآخر غير مكترثين».

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