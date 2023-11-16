الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتوجيهات السيسي.. طفل فلسطيني "يواجه خطر الموت" يصل معبر رفح لعلاجه في مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل منذ قليل، الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح مع توفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

 وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. 

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