الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة حازم عمر لـ"صالون التنسيقية": نعتمد على مسارات غير تقليدية في الدعاية لمرشحنا

فاتن الفقي
فاتن الفقي

قالت فاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر - رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحملة اتبعت مسارات غير تقليدية للدعاية من الملصقات في الشوارع، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن البرنامج الانتخابي، ومن المقرر أن يتم عقد 4 مؤتمرات جماهيرية في المحافظات بها بعض الرموز الشخصية في قطاعات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "الفقي"، خلال مشاركتها في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسي":"عقدنا العديد من اللقاءات التليفزيونية، وكذلك لقاءات مع ممثلي عدد من السفارات، كما نسعى إلى إقامة لقاءات مع النقابات وكذلك العديد من القوى السياسية".

ولفتت إلى أن الحزب كان حريصًا على تدريب كافة الشباب على كيفية إدارة العملية الانتخابية حتى يستطيع السير بشكل منظم في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

حازم عمر المرشح الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب حزب الشعب الجمهوري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى حازم عمر يشكر الشركة المتحدة على مبادرتها: تساعد فى وصول برامجنا إلى المواطنين

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أمانة العمل الجماهيرى بحزب الشعب الجمهورى

المرشح الرئاسى حازم عمر: الأولوية ستكون للاستثمار الإنتاجى وليس الاستهلاكى

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص امدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لانتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

الرئيس السيسى يوجّه بسرعة استقبال طفل فلسطينى مصاب فى معبر رفح

يديعوت أحرنوت: السنوار يمارس لعبة الأعصاب الحديدية مع إسرائيل

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

المرشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون حملاتهم الدعائية لليوم الثامن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من جنين

غارات وقصف مدفعى إسرائيلى على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان