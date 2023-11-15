الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى حازم عمر يشكر الشركة المتحدة على مبادرتها: تساعد فى وصول برامجنا إلى المواطنين

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

وجه المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد قرارها منح كل مرشح رئاسي عدد "١٠٠ دقيقة إعلانية" بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.
وثمن المرشح الرئاسي حازم عمر، مبادرة الشركة المتحدة، مؤكدا أنها ستخفف الأعباء المالية على الحملات الانتخابية وتساعد في وصول برامج المرشحين إلى جموع المواطنين.

وأشار عمر إلى أن المبادرة ستمنح السباق الانتخابي زخما في ظل الفرص المتساوية لجميع المرشحين.
وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت المتحدة للخدمات الاعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد "١٠٠ دقيقة إعلانية" بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

وأكدت الشركة أن ذلك يأتي دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الإنحياز إلى أحد.

كما أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

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