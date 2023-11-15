الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيرى بالشرقية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مؤتمر جماهيري بالشرقية
مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الثاني لحزب الحرية المصري بالشرقية، في إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

جاء ذلك بحضور أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، د.أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة جيهان بيومي، أمينة المرأة، الأستاذ هاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، وجلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة واللواء عبدالرحمن راشد، أمين القليوبية، وعبدالفتاح الديب، أمين الدقهلية، والدكتور عيد عبدالهادي، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية، علاء المليجي، أمين مساعد للعمل الجماهيري، وأحمد خليفة، أمين أوسيم، ورأفت عسكر، أمين سوهاج، وحسني عبداللطيف، أمين الشرقية، ومحمد غريب، أمين التنظيم بالشرقية، وآمال غريب، الأمين المساعد للمحافظة، وهيئة المكتب والأمناء بالمحافظة.  

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«الحرية المصري» يبدأ المؤتمر الجماهيري الثاني بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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الحرية المصري يشيد بإرسال الشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى غزة

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

كما رحب محمد غريب، أمين التنظيم بمحافظة الشرقية، بالحضور، مؤكدًا أن هذا المؤتمر جاء من وراء اقتناعهم التام بالرئيس عبدالفتاح السيسي وما قام به من إنجازات، خاصة في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

وتابع غريب أن الحزب سوف يعمل جاهدًا على تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بالمحافظة من أجل الحث على المشاركة والدعم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المؤتمر الجماهيرى الحرية المصري حملة مسيرة ومسار التنمية النائبة جيهان بيومي

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