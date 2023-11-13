الحرية المصري يشيد بإرسال الشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى غزة

أشاد حزب الحرية المصري، بقيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإرسال قافلة كبيرة تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة، مؤكدا أن هذا هو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير النفقات الإعلانية وتوجيهها إلى الأخوة في فلسطين.

كما أكد الحزب في بيانه، أن مصر لا تدخر جهدا في مساعدة أشقائنا في غزة، وأن تحرك الشركة المتحدة يوضح أنا جميعا لدينا نفس الموقف الداعم، ونقف مع دولتنا جنب إلى جنب في جميع قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطيمية، فهي قضينا جميعا.

وتابع الحزب، "أن الرئيس السيسي لم يترك سبيلا إلا واتخذه من أجل وقف إطلاق النار وعودة الحياة في القطاع، ولكن المجتمع الدولي يغض بصره عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويكيل الأمور بمكيالين، فجميع المدنيين والنساء والأطفال سواء في الحقوق والواجبات".

كما أكد الحزب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأبرياء، خاصة وأن هذا الصمت يدينه ويجعله مشاركا في هذه الإبادة الجماعية التي تقام في غزة، ولذلك علينا أن نعود لمائدة الحوار وحل النزاع سلميا مرة أخرى.

المتحدة تشارك بقافلة إغاثية

وشاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية من 6 شاحنات امس الاحد، وتضم القافلة 150 طنًا من المواد الغذائية، تنطلق في رحلتها إلى قطاع غز حيث اتجهت إلى معبر رفح من أجل توصيلها إلى الأشقاء في غزة.

ويأتي ذلك ضمن المسئولية المجتمعية للشركة المتحدة التي التزمت بها بكثافة خلال الفترة الماضية تجاه المجتمع والأشقاء العرب.

وجاءت القافلة الإغاثية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث انطلق وسط أسطول من الشاحنات ضمن خط المساعدات المصري الممتد إلى الأشقاء في غزة لدعمهم في أزمتهم الحالية بسبب الاعتداءات التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي.