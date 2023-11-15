هناء الهلايلي تكشف عن المميزات التي تمنحها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت هناء الهلايلي، أمين عام الصندوق الاجتماعي السابق، إنه يوجد تحول في الدولة حتى يتم تحويل القطاع غير الرسمي ليصب في التمويل الرسمي للدولة، ولن يتم ذلك إلا بإقناعه بالمشاركة في المشروعات الصغير.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم إعطاء المستثمر مجموعة من الحوافز وتشجيعه من خلال منظومة الشباك الواحد، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المبادرات الهامة للدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومنها أن البنك المركزي ألزم البنوك بتخفيض 25% من محافظ الإقراض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشجع صاحب المشروع للتوجه للبنك.

إقامة المعارض الداخلية والخارجية

وتابعت، أن وقتها المستثمر سيقوم بعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية لاستيفاء أوراقه، ويحصل عليها بمنتهى السهولة واليسر، مؤكدة أن هناك العديد من المميزات التي تمنحها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تسهيل الحصول على التدريب والتسويق، من خلال إقامة معارض داخلية وخارجية مثل تراثنا.