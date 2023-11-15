الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هناء الهلايلي تكشف عن المميزات التي تمنحها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

هناء الهلايلي
هناء الهلايلي

قالت هناء الهلايلي، أمين عام الصندوق الاجتماعي السابق، إنه يوجد تحول في الدولة حتى يتم تحويل القطاع غير الرسمي ليصب في التمويل الرسمي للدولة، ولن يتم ذلك إلا بإقناعه بالمشاركة في المشروعات الصغير.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم إعطاء المستثمر مجموعة من الحوافز وتشجيعه من خلال منظومة الشباك الواحد، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المبادرات الهامة للدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومنها أن البنك المركزي ألزم البنوك بتخفيض 25% من محافظ الإقراض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشجع صاحب المشروع للتوجه للبنك.

إقامة المعارض الداخلية والخارجية

وتابعت، أن وقتها المستثمر سيقوم بعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية لاستيفاء أوراقه، ويحصل عليها بمنتهى السهولة واليسر، مؤكدة أن هناك العديد من المميزات التي تمنحها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تسهيل الحصول على التدريب والتسويق، من خلال إقامة معارض داخلية وخارجية مثل تراثنا.

هناء الهلايلي المشروعات الصغيرة المباردات الهامة للدولة المميزات التسويق المعارض الداخلية

مواد متعلقة

خبير اقتصادى يكشف المبادرات التى تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشوى رائف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد فى سد احتياجات السوق المحلية

"إكسترا نيوز" تُبرز موضوعات "الدستور" حول اهتمام الدولة بـ المشروعات الصغيرة ومدينة السيارات

مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ندوة بـ"حقوق أسيوط" حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

عمرو فهمى يعلق على أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام وسبب انتقاد الجمهور

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": حماس لم تُبلغ إيران بالهجوم وطهران لن تدخل الحرب بالنيابة عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء