زعيم الأغلبية البرلمانية: القاهرة قبلة العالم نحو الاستقرار

أكد زعيم الأغلبية رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب د.عبدالهادى القصبى أن القاهرة دوما المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وأن القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس السيسي حتى يومنا هذا أجرى 76 لقاءً واتصالات خلال 40 يوما منذ بدء الأزمة فى قطاع غزة يومًا مرت على بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث بذل الرئيس السيسي كل الجهد للتهدئة ومحاولة حقن دماء المدنيين في قطاع غزة ورفع المعاناة عنهم، وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وإيجاد حلول سلمية كبديل عن العنف والصراع صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

وأضاف قنديل أن زعيم الأغلبية أكد فى بيانه أن الرئيس تلقى أكثر من 76 اتصالًا هاتفيا ولقاء ثنائيًا مع قادة وزعماء العالم، فضلًا عن عقد قمة السلام في القاهرة والمشاركة فى قمة الرياض ما يؤكد الدور المصري الفاعل في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية في حل الصراعات والنزاعات ورقم مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط كما يؤكد أن القاهرة هى قبلة العالم نحو الاستقرار.

اختتم القصبى قائلاً إن لمصر دورا مهما جدًا من خلال إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمصابين وإجلاء الرعايا الأجانب، والمطالبة بهدنة إنسانية عاجلة.

أشار إلى أن هناك دائمًا صوتًا مصريًا يطالب بحل طويل الأجل، في إطار رؤية شاملة، التي تطرحها مصر وهى حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين، وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس الشريف.