الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالهادى القصبى زعيمًا للأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه قد ورد إليه خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بأن الحزب قد اختار الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلًا له أمام مجلس النواب، وبذلك يكون القصبي زعيمًا للأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي.

وجاء اختيار القصبي خلفًا للمهندس أشرف رشاد الشريف، الذي شغل ذات المكان خلال أدوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

جدول أعمال مجلس النواب اليوم 

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يعرض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين، لعدم وجود أي مخالفة دستورية بشأنهما وإحالتهما للجان المختصة للدراسة.

 وجاءت الاتفاقيتان على النحو التالي:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية، لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مجلس النواب رئيس مجلس النواب حزب مستقبل وطن عبدالهادي القصبي النواب

مواد متعلقة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية

"القصبي" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

"خدعني 6 سنين".. سيدة تخلع زوجها بعد أسبوعين من الزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب