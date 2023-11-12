عبدالهادى القصبى زعيمًا للأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه قد ورد إليه خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بأن الحزب قد اختار الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلًا له أمام مجلس النواب، وبذلك يكون القصبي زعيمًا للأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي.

وجاء اختيار القصبي خلفًا للمهندس أشرف رشاد الشريف، الذي شغل ذات المكان خلال أدوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

جدول أعمال مجلس النواب اليوم

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يعرض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين، لعدم وجود أي مخالفة دستورية بشأنهما وإحالتهما للجان المختصة للدراسة.

وجاءت الاتفاقيتان على النحو التالي:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية، لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.