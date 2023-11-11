السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولي: المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة مهمة داخليًا وخارجيًا

المهندس حسام الخولى
المهندس حسام الخولى

قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة جدًا داخليًا حيث ترفع الروح المعنوية للشعب نفسه والرئيس القادم.

وأضاف الخولي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن المشاركة الشعبية على المستوى الخارجي أمر مهم جدًا أيضًا؛ لأن العالم ينظر إلى الانتخابات خصوصًا البلدان التي لها مطالب لدى مصر.

وتابع: "البلاد الأخرى تنتظر حجم المشاركة والظهير الشعبي وهل الشعب لديه الاهتمام فخرج بهذا العدد وهنا تعمل له حساب".

ووجه المهندس حسام الخولي رسالة للمواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة التعبير عن الرأي من أجل مصر.

حسام الخولي حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية

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