النائب عبدالهادى القصبى: الاحتلال الإسرائيلى والاغتصاب وتهجير الفلسطينيين باطل

قال النائب عبدالهادي القصبي في كلمته أمام الجلسة الطارئة لـمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعدالدين لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي باطل والاغتصاب باطل والتهجير والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمصابين باطل.

وأضاف القصبي: "الحق أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية”، موضحًا أن إسرائيل زرعت عملًا شيطانيًا فى أرض عربية فلسطينية طاهرة خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا.

وتابع: "إلى كل الدول التي دعمت الاحتلال والخراب والدمار. لقد سقط القناع ليكشف عن وجوهكم القبيحة التي لا عرفت يومًا حقًا وقيمًا وضميرًا".

القائد الذي عبر عن إرادة الشعوب

ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "كنت القائد الذي عبر عن إرادة الشعوب العربية الشقيقة بكل عزة وقوة، ونحن معك نؤيدك وندعمك بل نفوضك في اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وأمن مصر القومي والله معك وينصرك ويحفظ مصر".