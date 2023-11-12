عبدالهادى القصبى: الدولة تشهد تحديات اقتصادية وعلينا التكاتف إعلاءً للمصلحة الوطنية

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، فى أول تصريح له عقب توليه المنصب أنه يأتى تكليفه وتشريفه برئاسة حزب الأغلبية بمجلس النواب المصري بقيمته التاريخية والرقابية والتشريعية فى توقيت غاية فى الدقة والحساسية، والعالم يموج بأحداث جسام وصراعات وانقسامات وحروب وخلافات.

وأضاف القصبي، أنه على الصعيد الداخلى الوطنى تشهد الدولة المصرية تحديات اقتصادية وضغوطا اجتماعية وفى نفس التوقيت تستعد لانتخابات رئاسية، الأمر الذى يتطلب أن نتكاتف ونتعاون جميعا ونسمو فوق كل خلاف إعلاء للمصلحة الوطنية، وأننى أثق بالله أننا نستطيع أن نتحمل عبء مهمتنا بنجاح، وأثق ثقة كاملة فى قيادة هذا المجلس المتمثلة فى العالم الجليل معالى المستشار حنفى جبالى وهيئة مكتب المجلس.

وأكد زعيم الأغلبية أنه يثق كل الثقة فى زملائه النواب الذين أدوا مهمتهم بإخلاص ووطنية خلال المرحلة السابقة، متطلعا أن نتعاون جميعا فى المرحلة القادمة مؤيدين ومعارضين ومستقلين، وأؤكد أن كل تلك الملاحظات تزول وتتلاشى أمام التحديات والأزمات لأننا جميعا مصريين وأدعو الله أن بهيئ لنا الأسباب لتحمل عبء المسئولية.