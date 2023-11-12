الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالهادى القصبى: الدولة تشهد تحديات اقتصادية وعلينا التكاتف إعلاءً للمصلحة الوطنية

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

 

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، فى أول تصريح له عقب توليه المنصب أنه يأتى تكليفه وتشريفه برئاسة حزب الأغلبية بمجلس النواب المصري بقيمته التاريخية والرقابية والتشريعية فى توقيت غاية فى الدقة والحساسية، والعالم يموج بأحداث جسام وصراعات وانقسامات وحروب وخلافات.

وأضاف القصبي، أنه على الصعيد الداخلى الوطنى تشهد الدولة المصرية تحديات اقتصادية وضغوطا اجتماعية وفى نفس التوقيت تستعد لانتخابات رئاسية، الأمر الذى يتطلب أن نتكاتف ونتعاون جميعا ونسمو فوق كل خلاف إعلاء للمصلحة الوطنية، وأننى أثق بالله أننا نستطيع أن نتحمل عبء مهمتنا بنجاح، وأثق ثقة كاملة فى قيادة هذا المجلس المتمثلة فى العالم الجليل معالى المستشار حنفى جبالى وهيئة مكتب المجلس.

وأكد زعيم الأغلبية أنه يثق كل الثقة فى زملائه النواب الذين أدوا مهمتهم بإخلاص ووطنية خلال المرحلة السابقة، متطلعا أن نتعاون جميعا فى المرحلة القادمة مؤيدين ومعارضين ومستقلين، وأؤكد أن كل تلك الملاحظات تزول وتتلاشى أمام التحديات والأزمات لأننا جميعا مصريين وأدعو الله أن بهيئ لنا الأسباب لتحمل عبء المسئولية.

مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى النائب عبد الهادي القصبي الإنتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ مستقبل وطن

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