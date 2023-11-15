وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس الثانوية

شهدت قاعة التدريب بالمدرسة المعمارية الزخرفية بكفر الشيخ، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ للمرحلة الثانوية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس كفرالشيخ، تفعيلا للقرار الوزاري المنظم للاتحادات الطلابية والريادة في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام تحت عنوان: الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

جاء ذلك بحضور أمين الغفلول، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وحموده يون، موجه عام الاتحادات الطلابية، وأعضاء المكتب الفني للاتحادات الطلابية، السيد ياسين وفتحية محروس.

نتائج الانتخابات

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الطالب أحمد وسام القماح، إدارة فوه، بمركز أمين الاتحاد، والطالبة مريم محمد السباعي، إدارة الحامول، بمركز الأمين المساعد، والطالب محمود علي محمد، إدارة غرب كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالب عبدالله أيمن أبوزيد، إدارة دسوق، بمركز مقرر اللجنة الاجتماعية.

كما فاز الطالب حمزة ابراهيم محمود، إدارة مطوبس، بمركز مقرر اللجنة العلمية، والطالب عمر محمد رفعت، إدارة شرق كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، والطالبة ندا صالح الصاوي،إدارة برج البرلس، بمركز مقرر اللجنة الفنية.

تنصيب المكتب التنفيذي

نصُب وكيل الوزارة الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية، حيث سبق وأجرى لقاء تعريفيا، استعدادا لإجراء انتخابات المرحلة الثانوية، مشيدًا بجودة الأداء الفعال لتوجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية.

وأثنى على الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي تمت بها العملية الانتخابية، ثم دار حديث مطول بين معالي وكيل الوزارة والطلاب عن الدور المطلوب منهم القيام به خلال العام الدراسي، وتحدث معهم عن الذكاء الاصطناعي، والثورة التكنولوجية، والتنمية المستدامة، ودور الطلاب وواجبهم نحو الوطن وعن الأمن والأمان السائد بمصرنا الحبيبة، ثم استمع إلى آمال وطموحات الطلاب.