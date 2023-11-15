الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس

محمد عبدالله
محمد عبدالله

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حوارًا مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشددًا على ممارسة الطلاب العملية داخل الأقسام والورش، متفقدًا فصول وأقسام  المدرسة الفنية الزخرفية المعمارية العسكرية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد  الأقسام الموجودة بالمدرسة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع تدريبات الطلاب

وأكد محمد عبد الله، على انتظام الدراسة، موجها بممارسة الطلاب العملية داخل  الورش والأقسام وتابع تدريب الطلاب على الأجهزة في قسم الأثاث المعدني وقسم التشطيبات، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة، لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة، موجهًا بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، موجهًا بضرورة تدريب الطلاب على الأجهزة الموجودة بالأقسام والورش.

txt

أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد في جميع المراكز

طلاب كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ مدارس كفر الشيخ كفر الشيخ ورش

مواد متعلقة

أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد في جميع المراكز

أهالي كفر الشيخ عن مبادرة خفض أسعار السلع: جاءت في وقتها ونرجو استمرارها

"عمداء جامعة كفر الشيخ" يستعرض اتنظام العملية التعليمية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

تحرير 430 محضرا وضبط 90 طن سكر ودقيق خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

حصر احتياجات قرى كفرالشيخ لإدراجها فى مبادرة "حياة كريمة"

فتح 22 قاعة لرياض الأطفال في مدارس اللغات بكفر الشيخ لاستيعاب الكثافة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء