الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة المنوفية يحصلون على مراكز متقدمة بالملتقى الإبداعي العربي الـ24

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

شارك طلاب جامعة المنوفية، في الملتقى الطلابى الإبداعي العربي الـ 24  تحت عنوان "دورمؤسسات التعليم العالى فى التنمية الاقتصادية" والذى عقد بجامعة صحار بسلطنة عمان خلال الفترة من 11 إلى 15نوفمبر 2023م، وقد أحرز طلاب الجامعة مراكز متقدمة  بالملتقى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية. 

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، على حرص جامعة المنوفية على اشتراك طلاب الجامعة بالمسابقات العلمية والإبداعية.

وأعلن رئيس الجامعة، فوز الطالبتين تسنيم عبدالعزيز القصاص بكلية التربية النوعية وحصولها على المركز الثاني بالملتقى الإبداعي العربي الـ 24 فى محور الإبداع الفني، وفوز الطالبة خديجة محسن الصاوي بكلية الزراعة بالمركز الثالث فى محور الإبداع والابتكارالعلمي.

وأوضح الدكتور أحمدالقاصد،أن جامعة المنوفية قد شاركت ب 6 أبحاث، في  هذا الملتقى الذي يعد  أحد أنشطة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لإتحاد الجامعات العربية.

وأشار  القاصد إلى أن الملتقيات الطلابية تسهم في تنمية  قدرات وبناء شخصية الطلاب بما تضمه من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار، بالإضافة إلى كونها فرصة  للتعرف واكتساب الخبرات الحياتية والعملية وتتيح للطلاب التعرف على الثقافات المختلفة.

وتضمنت فعاليات الملتقى هذا العام 36 بحثًا بمشاركة 100 طالب، من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد تمثل  8  دول  عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد 16 محكمًا للمشاريع الطلابية، وهم أساتذة من مختلف الجامعات العربية، وتشمل محاور البحوث والمشاريع الطلابية لهذا الملتقى أربعة مجالات وهي البحث العلمي للعلوم التطبيقية، والبحث العلمي للعلوم الإنسانية، والابداع الفني والأدبي، والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وائل خلوصي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه أشرف على البحوث الفائزة الدكتور محمود حامد ودكتورة بسمة محيي الدين.

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