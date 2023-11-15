رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال أسبوعين بمراكز المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود إدارة شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالديوان العام في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر الجاري، حيث تضمن التقرير رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة، وذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة.

وتم رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 3 آلاف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 3 آلاف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة ما يزيد عن ألفيِّ طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3 آلاف طن في بركة السبع.

رفع تراكمات القمامة بمراكز المنوفية

وفي مركز ومدينة منوف، تم رفع 5 آلاف طن، فيما تم الانتهاء من رفع ما يقرب من 3 آلاف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء، ورفع 5 آلاف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع ألفيِّ طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من ألف طن بمركز السادات، و4 آلاف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، فضلًا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يسهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

ووجَّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكل أرجاء المحافظة؛ لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة، مؤكدًا ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.