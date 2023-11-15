الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الشركة المتحدة: هدفنا إسعاد الجمهور وسعيد بتوجيهات الدولة لتطوير الرياضة

أشرف سالمان
أشرف سالمان

أبدى أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعادته بتطور العمل الرياضي في مصر بتوجيهات الدولة المصرية.

وقال سالمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الشركات الراعية لبث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم: "سعيد للغاية بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل الرياضي والإعلام الرياضي في مصر، بما في ذلك وزارة الشباب واتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وأكد سالمان أن المتحدة ستعمل على تقديم خدمة المشاهدة المجانية للجماهير بالتعاون مع بعض الشركاء لتقديم الخدمة للمشجع المصري بالمجان بدلًا من متابعتها عبر المنصات المشفرة.

وواصل: "بإذن الله ننجح في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني بداية من مباراة الغد أمام جيبوتي".

وشدد سالمان على أن جهود الشركة المتحدة تهدف إلى إسعاد الشعب المصري وحرصها على تقديم أكبر الخدمات لهم بشكل مجاني.

وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى حقوق عرض ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، غدًا الخميس بمواجهة منتخب جيبوتي، في السادسة مساءً ثم يحل ضيفًا على منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات يوم الأحد 19 نوفمبر في نفس التوقيت.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم والتي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

أشرف سالمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة كأس العالم 2026 تصفيات كاس العالم

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