القسم الثاني (ب): القزازين يتصدر مجموعته والمنصورة يتعادل مع بني عبيد

حسم التعادل السلبي مباراة ديربي الدقهلية بين بني عبيد المنصورة التي أقيمت بملعب هيرماس رضوان في الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" وأدارها الحكم محمد حليم، ليرتفع رصيد المنصورة إلى تسع نقاط ويصبح الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة بينما ارتفع رصيد بني عبيد إلى 8 نقاط.

وتعادل كفر الشيخ بملعبه مع نبروه بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 6 نقاط ورصيد نبروه إلى 5 نقاط، وانتهى الشوط الأول بتقدم كفر الشيخ بهدف سجله النشاوي في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني سجل محمود الحسيني هدف التعادل لنبروه في الدقيقة 53.

مباراة كفر الشيخ ونبروه

وحقق مركز شباب القزازين فوزا غاليا خارج ملعبه على بايونيرز بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد عبد الباسط ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى عشر نقاط وينفرد بقمة المجموعة ويتوقف رصيد بايونيرز عند ست نقاط بعدما تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم .

وجاء الهدفان في الشوط الثاني وسجلهما محمد نصحي في الدقيقة 70 وعمار القزاز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وعاد الصيد بالمحلة بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على مركز شباب تلا الصيد بثلاثة أهداف نظيفة سجلهما أحمد باللي في الدقيقة 55 وأضاف شادي إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 واختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة ليرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند ثلاث نقاط.

وتقام غدًا الخميس آخر مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة "1 " بين بلقاس ومالية كفر الزيات باستاد شربين ويملك بلقاس 3 نقاط من فوز واحد وثلاث هزائم، بينما جمع مالية كفر الزيات خمس نقاط من انتصار واحد وتعادلين وهزيمة.