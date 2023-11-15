في مثل هذا اليوم من عام 232.. بدء تلقيب البطريرك المصري ببابا الإسكندرية

قال سنكسار الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إنه بدء من اليوم بدأ تلقيب بطريرك الإسكندرية ببابا الإسكندرية من سنة 232م

ظهور رأس لونجينوس الجندى الذى طعن جنب المسيح

كما تحتفل الكنيسة القبطية الإرثوذكسية بذكرى ظهور رأس لونجينوس الجندى الذي طعن جنب المسيح وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تذكار ظهر راس القديس لونجينوس الجندي الذي طعن جنب المسيح بالحربة وهو علي الصليب.

وذلك إن الملك طيباروس قيصر أرسل جنديا إلى القبادوقية لقطع رأس هذا القديس كما دون في اليوم الثالث والعشرين من شهر أبيب، وقد نفذ الجندي الأمر ثم أتى بالرأس إلى أورشليم وسلمه إلى بيلاطس البنطي، وهذا أراه لليهود فسروا لصنيعه

ثم أمر إن يدفن الرأس في بعض الأكوام التي خارج أورشليم، وكانت هناك امرأة آمنت علي يد القديس لما بشر بالقبادوق . ولما ضربت رقبته شاهدت استشهاده وهي واقفة تبكي، وقد أصيبت بعد ذلك بالعمى، فأخذت ولدها وقصدوا أورشليم لتتبارك من الآثار المقدسة، والقبر المحي عساها تبصر، ولدي وصولها المدينة مات ولدها، فحزنت وأفرطت في الحزن على حالها وعدم وجود من يعود بها إلى بلادها.

وفي مثل هذا اليوم أيضا بحسب احتفالات الأقباط تذكار شهادة القديس تيموثاوس، وأيضًا تذكار نقل جسد القديس الأمير تادرس إلى بلدة شطب من أعمال أسيوط شفاعته تكون معنا أمين.

وأخيرًا تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث.