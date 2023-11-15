الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للمرة الاولى.. "المسرح الكنسي" في رسالة ماچستير بـ "دار العلوم" جامعة القاهرة

كلية دار العلوم جامعة
كلية دار العلوم جامعة القاهرة

نوقشت بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، رسالة ماچستير تناولت بالبحث موضوع "المسرح الكنسي" في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراسات الأدبية المصرية بجامعات مصر.

تفاصيل البحث المقدم

حمل البحث المقدم من الباحثة مي محمد مرسي عنوان "المسرح الكنسي المعاصر في مصر" وجرت الدراسة تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة أستاذ الأدب العربي وعميد كلية دار العلوم بمشاركة القس الدكتور بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في المناقشة أيضًا الأستاذ الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم والأستاذة الدكتورة رانيا حليم رمزي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

تعرضت الرسالة لحركة المسرح الكنسي في الكنائس الأرثوذكسية، والكاثوليكية والإنجيلية من حيث نشأته وتطوره وأبرز رواده وقامت على جمع وتحليل النصوص الأدبية ومدى تفاعلها مع معطيات الكتاب المقدس والموروث المسيحي وكيفية إسقاطه على الواقع الاجتماعي.

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماچستير بتقدير امتياز.

المسرح الكنسي جامعات مصر الدراسات الأدبية المصرية تفاصيل البحث المقدم المسرح الكنسي المعاصر في مصر

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: أوقفوا آلة الموت في غزة

البابا تواضروس الثاني يتابع أحوال الكنيسة في هولندا وأمريكا

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس فيلبس الرسول

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار فيليبس الرسول

خدّام مجهولون.. الكنيسة اللاتينية تحث شعبها على أهمية حياة التواضع

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد 5 من رجالها

المطران عطا الله حنا: رسالتنا لدعاة السلام في العالم صوتكم يجب أن يكون عاليا

صور نادرة من رسامة متحدث الروم الأرثوذكس شماسا عام 1980

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء