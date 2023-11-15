البابا تواضروس الثاني يتابع أحوال الكنيسة في هولندا وأمريكا

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا أرساني أسقف هولندا، الذي عرض على قداسة البابا عددًا الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية هولندا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بخدمة نيافته.

جاء ذلك بجانب لقاء قداسة البابا تواضروس بكهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية وأسرهم برفقة نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في كنائس القاهرة.

في بداية اللقاء، تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

تفاصيل لقاء البابا بأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة

وكان قداسة البابا قد التقى يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

من جهة اخرى، أذيعت، كلمة للأب القس يوحنا كميل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات القداس الإلهي وهو اللأسبوع الأول من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الزارع وتفسيره" في إنجيل لوقا والأصحاح الثامن، وأشار إلى عطش واحتياج كل نفس لتتذوق محبة ربنا فتشعر بغنى الله، "لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً،... بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ" (كو ٣: ١٦).