الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد 5 من رجالها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس يوحنا ويعقوب أسقفى فارس، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسان يوحنا ويعقوب أسقفا ارض فارس علي يد سابور بن هرمز ملك الفرس . فإنه عندما طالبهما بالسجود للشمس والنار، وإن يضحيا لهما، لم يطاوعاه. بل كانا يعلما ويثبتان الشعب علي الإيمان بالمسيح له المجد. فأمر بتعذيبهما كثيرا. وإذ لم ينثنيا عن الإيمان ولا تراخيا حتي وهما تحت العقاب عن وعظ الشعب وتقويته ، أمر بطرحهما في النار ، فاسلما نفسيهما بيد المسيح ونالا إكليل المجد مع جماعة القديسين، كما تحتفل الكنيسة أيضا بتذكار استشهاد القديس الأنبا توماس الأسقف.

استشهاد القديسين إبيماخوس وعزريانوس

بالإضافة إلى ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس إبيماخوس وعزريانوس، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسان أبيماخوس وعزاريانوس. وكانا من مدينة رومية. فسعي بهما البعض لدي الوالي المعين من مكسيميانوس الملك ، انهما مسيحيان. فاستحضرهما وسألهما عن معتقدهما . فأقرا انهما مسيحيان . ثم وبخاه علي تركه عبادة الله الذي خلق السماء والأرض وكل ما فيهما وعلي قيامه بعبادة أصنام مصنوعة بالأيدي، لا تنطق ولا تبصر، سكن فيها الشيطان وأضل الناس بها . فدهش الوالي من مجاهرتهما هذه، ثم أمر بضرب عنقيهما فنالا إكليل الشهادة.