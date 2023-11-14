إيبارشية البحيرة ومطروح تحتفل بعيد رهبنة الأنبا باخوميوس

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعيد الرهبنة الـ ٦١ لنيافةالأنبا باخوميوس.

في دير السيدة العذراء (السريان) الذي ترهب فيه يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢، وشارك في صلوات القداس مجمع كهنة الإيبارشية ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦١ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة "إبصالتس".

كما احتفلت إيبارشية سيدني اليوم الأحد بسيامة كاهن جديد للخدمة بالإيبارشية بيد أسقفها نيافة الأنبا دانييل.

وتولى نيافته خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديسين بربارة ويوليانة والأنبا نوفير السائح بمنطقة Campbelltownبسيدني، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس عادل سليمان كاهنًا باسم القس بيشوي للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس والسيامة أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة والأنبا أغاثون أسقف البرازيل والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

وأيضا صلى نيافة الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، صباح اليوم بكنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، شرق مدينة نصر، وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس مينا ويلسون في درجة "دياكون". حيث من المقرر أن تتم سيامة الدياكون الجديد كاهنًا الأسبوع الجاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة، الأب القس مرقس زغلول، وشعب الكنيسة وسط أجواء من الفرحة، بالكاهن الجديد الذي سيسام لأول مرة لهذه الكنيسة.

بالاضافة لذلك أقيم السيمنار الثاني لمجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، بعنوان "البناء النفسي السليم لقلب وعقل الكاهن" في بيت زوار دير القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة، وتولت إيبارشية البحر الأحمر تنظيم أعمال السيمنار.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني آخر أيام السيمنار وشهد ختامه يوم الخميس، بعد أن عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي هناك وخصص موضوع عظته ليتناسب مع محتوى السيمنار.

كما منح قداسته، على هامش السيمنار، طرس البركة (خطاب مباركة) لترجمة الأجبية القبطية (كتاب صلوات السواعي) إلى اللغة الروسية، وهو المشروع الذي يعمل عليه الأب القس سيرافيم عادل، من كهنة إيبارشية الأحمر.

السيمنار، الذي تضمن عدة محاضرات وورش عمل تخدم عنوانه على أيدي متخصصين، حضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا تادرس (بورسعيد)، والأنبا سيرافيم (الإسماعيلية)، والأنبا بموا (السويس)، والأنبا إيلاريون (البحر الأحمر)، ومجامع كهنة إيبارشياتهم، بالإضافة إلى آباء كهنة بـ ١٧ من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، بإجمالي مشاركين حوالي ٢٠٠ كاهن.